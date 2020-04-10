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Коронавирус вызывает шторм в организме: врачи объяснили высокую смертность от COVID-19

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 07:49
Коронавирус вызывает шторм в организме: врачи объяснили высокую смертность от COVID-19
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые объяснили, почему при коронавирусе на организм человека не действуют лекарства

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 1892 человек. 57 пациентов скончались, а 45 благополучно пошли на поправку. Во всем мире по состоянию на 9 апреля количество инфицированных уже почти полтора миллиона человек и с начала эпидемии выздоровело почти 340 тысяч человек, а погибло около 90 тысяч пациентов.

Медики отмечают, что препаратов от коронавируса на данный момент не существует, а те, которые проходят испытания, могут помочь лишь в нетяжелых случаях заражения. Как объяснила специалист по заражению Джессика Мэнсон из Лондонской университетской больницы, после заражения коронавирусом, состояние пациента ухудшается через 7-10 дней. Как она объяснила, в это время происходит так называемый "синдром седьмого дня", пишет издание AFP.

Мэнсон объяснила, что данные о заболевание свидетельствуют о том, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 происходит цитокиновый шторм. Во время этого явления, организм человека начинает чувствовать себя под угрозой инфекции и выделять цитокины – белки, которые являются частью иммунной системы.

Обычно такое явление вызывает положительное влияние на организм, но COVID-19 и другие подобные ему вирусы вызывают совершенно другую реакцию. Цитокинов становится так много, что они провоцируют взрыв в организме и убивают пациента.

Как объясняет Мэнсон, сейчас основная задача ученых, которые занимаются разработкой лекарств, найти средство для того, чтобы тушить взрыв или задерживать и при этом не губить иммунную систему человека. Такой препарат в будущем мог бы стать универсальным средством против многих опасных инфекций.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские ученые рассказали, сколько людей умрет в стране от коронавируса.

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