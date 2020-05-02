Коронавирус вызывает панику: как проверить свой организм на COVID-19

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики объяснили, как отличить панические симптомы от реальных признаков коронавируса

Коронавирус в Украине и мире продолжает поражать людей. Повышенная температура, сухой кашель, удушье – самые распространенные симптомы коронавируса. Последние несколько месяцев их боится обнаружить большинство людей на планете.

Недавно их заподозрила у себя и корреспондент программы "Вікна-новини" на СТБ Ирина Заславец, и сразу же отправилась проверяться. Так ли просто сделать тест? Сколько стоит вызвать медика домой? И как отличить панические симптомы от реальной болезни? Читайте в материале Styler.

"Началось все с того, что на работе у меня поднялась температура. Термометр показал 37.2. Я сразу записалась к своему семейному врачу и поехала в поликлинику", – рассказала Ирина Заславец.

Кроме того, у корреспондента невыносимо болела голова. Но ни сухого кашля, ни удушья – наиболее выраженных симптомов коронавируса – не было. Девушка не была за границей, не контактировала с теми, у кого подтвержден COVID-19, поэтому причин проверять на него у врача пациентки не было повода. Однако домой Иру отправил со словами: "Никто точно не может быть уверен, что это не коронавирус. Поэтому необходимо лучше прислушиваться к себе и сидеть дома"

"Уже на третий день у меня давило в груди, не хватало воздуха. Я даже время от времени кашляла. Между тем, читала новости, где писалось: "В больницу попал в тяжелом состоянии, потому что медлил с обращением", – отметила корреспондент.

Чтобы успокоиться, Ира решила сделать тест на коронавирус. Но не бесплатно – ведь лечащий врач не видела в этом нужды и не дала направление. Цена ПЛР-теста – от 2 с половиной до 4 тысяч гривен. Если вы приняли решение сдать его, к вам домой приезжает медсестра. При себе у нее – сумка с санитайзером, масками и набором для исследования на каждого клиента. Она проводит процедуру, к слову, не слишком приятную.

Результат теста приходит в течение суток. В этом преимущество частных лабораторий. У государственных из-за большой загрузи ждать приходиться по несколько дней.

У корреспондента COVID-19 не был диагностирован. Вместе с негативным тестом исчезли и симптомы, потому что их вызвало подсознание.

Как объяснил психиатр Александр Иванов, человек в приступе паники способен вызвать у себя различные симптомы.

"Если человек чем-то очень сильно беспокоится, на чем-то очень сильно зациклен, он может вызвать в себе любые психофизические расстройства", - сказал врач.

Пациенты с такими мыслями к Александру Иванову обращаются очень часто. Он говорит, что посмотреть страху в глаза – хороший метод, однако нужно вовремя остановиться, чтобы не сдавать такие тесты через день. А тем, у кого нет денег на проверку в частной лаборатории, советует найти врача, которому сможете довериться. Он легко отличит мнимые симптомы от реальных.

Есть еще один действенный метод избавиться от любых страхов – обычные кардионагрузки.

А чтобы убедиться в том, что ваши легкие работают хорошо – задержите дыхание и зафиксируйте время, которое вы можете не дышать. Если оно изо дня в день не уменьшается, значит ваши легкие работают нормально и беспокоиться не стоит.

Медики рассказали, как отличить панические симптомы от реального коронавируса

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, почему симптомы коронавируса отличаются у разных пациентов.