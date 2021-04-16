COVID-19 провоцирует образование тромбов гораздо чаще, чем вакцины - ученые

Так, по словам профессора Пола Харрисона, коронавирусная инфекция резко повышает вероятность появления тромбов в сосудах мозга. Также вероятность их появления при заражении COVID-19 заметно выше, чем после вакцинации всеми существующими вакцинами. В том числе это касается и молодых людей в возрасте до 30 лет.

"Это следует учитывать при рассмотрении баланса между рисками и преимуществами вакцинации", - говорит Харрисон.

Каков риск ССЗ после вакцинации COVID-19?

Сообщается, что в том числе сердечно-сосудистые заболевания наблюдаются примерно лишь у пяти из миллиона людей после первой дозы вакцины AstraZeneca COVID-19.

ССЗ после вакцинации Pfizer или Moderna встречались только у четырех людей из миллиона вакцинированных.

"По сравнению с мРНК-вакцинами, риск ССЗ от коронавируса выше примерно в 10 раз. А по сравнению с вакциной AZ-Oxford риск получить ССЗ в результате COVID-19 - примерно в восемь раз выше", - говорится в сообщении.

Ученые при этом отмечают: результаты этого исследования следует интерпретировать осторожно, поскольку данные все еще накапливаются.

Фото: Коробки, содержащие флаконы с вакциной Janssen (Jon Cherry / Getty Images)