Коронавирус может вызвать серьезные осложнения: ученые шокировали заявлением

Коронавирус COVID-2019 может вызвать серьезные осложнения со здоровьем у мужчин, которые перенесли данное заболевание. Китайские ученые из Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунзци призвали всех мужчин проверится на бесплодие.

Как отмечается в заявлении ученых, коронавирус способен привести к повреждению тестикул и вызвать полное или частичное бесплодие.

Документ появился на сайте правительства Хубей в четверг, 12 марта. В нем всех мужчин, которые переболели коронавирусом COVID-2019, призвали пройти медицинское обследование. После публикации документа, в социальных сетях начался ажиотаж и документ с сайта убрали.

Как объясняют ученые, вирус SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус COVID-2019, генетически очень похож на один из вирусов SARS, который бушевал в Китае в прошлые годы. По генетическим исследованиям старый вирус взывал в качестве осложнения воспаление яичек и приводил к полному бесплодию у мужчин.

Исследование инфицированных мужчин, проведенное группой Ли Юйфэна, показало, что коронавирус содержит фермент ACE2, позволяющий ему проникать в клетки организма и повреждать ткани. У перенесших инфекцию людей возможны поражения не только легких, но и сердца, почек, щитовидной железы, тонкой кишки и мужских половых желез.

На данный момент клинических исследований, которые бы подтверждали данный факт, нет. Китайские ученые проверяют информацию о том, мог ли коронавирус COVID-2019 повлиять на мужской сперматогенез.

Однако группа ученых Янцзин Вана из центральной больницы Сучжоу обследовала уже 146 пациентов-мужчин с новым коронавирусом и обнаружила у больных накопления АСЕ2 в клетках почечных канальцев и семявыводящих протоках.

Ранее мы сообщали о том, что медики вычислили новые сроки инкубационного периода коронавируса.