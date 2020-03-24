Коронавирус выживает на разных поверхностях: как обезопасить свое авто

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 97 людей. Самым безопасным видом транспорта медики называют личный автомобиль, но и передвижение на своем транспорте не гарантирует 100% защиту, поскольку вирус может выживать на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Как обезопасить свое авто во время эпидемии коронавируса - в материале Styler.

Отметим, что ученые Национального института здоровья США обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остается жизнеспособным на протяжении 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он живет до 2-3 дней.

Как сделать автомобиль "островком безопасности"

Прежде, чем садиться в автомобиль, обработайте руки антисептиком.

Как минимум дважды в день очищайте свой автомобиль, используя при этом стандартные дезинфицирующие средства для автомобиля.

Тщательно протирайте руль, торпедо, панель приборов, ручки дверей, сидения, детское кресло, стекло и даже элементы багажного отдела.

На время карантина частное авто должно стать действительно частным. Им должны пользоваться только вы и члены вашей семьи.

Во время разгула коронавируса стоит отказаться от путешествий в компаниях или идеи подвозить знакомых.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса всем водителям нужно иметь в своем транспорте необходимые средства для защиты - маски, антисептик для рук, спрей, который увлажняет слизистую носоглотки.

Напомним, доктор Комаровский недавно рассказал, можно ли выходить на прогулку или заниматься индивидуальными видами спорта на воздухе, учитывая что коронавирус "живет" в воздухе около 3-4 часов.

Ранее мы писали, как живет эпицентр коронавируса в Украине, где 24 марта подтвердилось еще более десяти случаев заражения.