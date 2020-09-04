Коронавирус может вытеснить другая болезнь: врач озвучила прогноз

Коронавирус может быть вытеснен во время роста заболеваемости сезонным гриппом и вспышки других острых респираторных инфекций.

Такой прогноз озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан, пишет Obozrevatel.

"Когда в окружающей среде циркулируют возбудители, обычно доминирует один из них", - сказала она.

Специалист говорит, что у нас более ста респираторных вирусов. Но во время сезонной эпидемии 90% всех болезней приходится именно на грипп. А вот циркулирование других ОРВИ снижается.

По словам Светланы Доан, в самом начале эпидемии коронавируса в Украине в феврале гриппом болели параллельно с COVID-19.

"Грипп все равно был. Будем смотреть, что будет в этом сезоне", - добавила врач.

Напомним, что за последние сутки в Украине очередной антирекорд по заражению коронавирусом. По состоянию на 4 сентября в стране 2723 заболевших. Всего на данный момент 130 951 случаев COVID-19, 59 676 человек выздоровело, 2761 - умерло. Только за последние сутки скончался 51 человек.

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