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Коронавирус снова ворвется в ряд стран: названы очаги пандемии

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 09:55
Коронавирус снова ворвется в ряд стран: названы очаги пандемии
Коронавирус вспыхнет осенью с новой силой (коллаж РБК-Украина)

Украинский ученый сделал прогноз о распространении коронавируса в ряде стран

Коронавирус в мире инфицировал более 2,5 миллиона людей. В европейских странах пандемия пошла на спад, и государства начали постепенно ослаблять карантин. Но расслабляться планете еще рано. В этом уверен украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко, который прогнозирует осенью новую вспышку COVID-19 уже в других странах. По его мнению, инфекция затронет страны Африки и Индию. Также он считает, что страны с большим количеством населения в новом сезоне не будут так болеть, как в прошлом.

"Большинство стран с большим количеством населения переболели или выходят из этого процесса. Кроме Индии. Там живет 1 млрд 300 млн человек, в стране введены очень строгие меры карантина, однако индусы принадлежит к разным религиозным конфессиям и могут не выполнять указаний правительства. Хотелось бы, чтобы там не случилось такого взрыва, как в Китае. Дальше инфекция будет распространяться в Африке, затронет Индонезию, Нигерию", – рассказал медик "Обозревателю".

Ученый отметил, что не доверяет данным в России, так как это закрытая страна.

"Не знаю, что происходит в России, потому что это закрытая страна и надеяться на объективность данных, которые они дают – не приходится. Можем смотреть на опыт прозрачных стран – Франция, Германия, Италия, США, Великобритания. В Италии летальность была в 10 раз больше, чем в Германии. Почему? Потому что немцы очень тщательно подготовились к этой эпидемии еще с января, постоянно увеличивая количество мест в инфекционных больницах", – подытожил Комиссаренко.

Как мы ранее писали, в США рассказали, что убьет коронавирус за минуту.

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