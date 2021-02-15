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Коронавирус влияет на мозг: ученые рассказали, как этого избежать

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус может вызывать негативные последствия, такие как спутанность сознания. Условно это состояние называют "мозговой туман". Ученым удалось выяснить причину такого явления.

Об этом пишет Science Аlert.

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Так, в рамках одного из исследований сотрудников Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке ученые исследовали образцы спинномозговой жидкости 18 онкобольных, у которых после перенесенного коронавируса возникла неврологическая дисфункция (энцефалопатия).

Как оказалось, у пациентов уже не было активной коронавирусной инфекции, то есть они считались излечившимися. При этом у всех исследуемых был высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости.

"Мы обнаружили, что у этих пациентов было стойкое воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняет симптомы, которые у них были", - объясняет соавтор исследования Ян Ремсик.

Цитокинами называют широкую категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе. При коронавирусе у некоторых пациентов вырабатывается излишек этих белков, что приводит к так называемому "цитокиновому шторму". Это состояние вызывает острое воспаление и может привести к летальному исходу.

Поток этих веществ в иммунной системе проникает в мозг, вызывая симптомы энцефалопатии у пациентов.

Ученые пришли к выводу, что избежать таких последствий или хотя бы "смягчить" их, помогут противовоспалительные препараты.

Ранее ученые назвали также группу людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.

Также эксперты назвали способ ношения маски, который дает двойную защиту от коронавируса.

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