Как коронавирус влияет на беременность: Супрун сделала заявление

Коронавирус 2020 заражает определенные группы людей. Относятся ли к ним беременные и что делать в случае заражения, рассказала Уляна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

Влияние коронавируса на беременных все еще не доказано, так как точных данных для фундаментальных выводов мало. По этой причине отдельных рекомендаций для рожениц и младенцев нет.

"Те данные, которые есть сейчас, свидетельствуют, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусу. То есть они болеют не чаще, чем остальные люди. Однако грипп и предыдущая коронавирусная инфекция SARS-CoV представляли для беременных женщин большую угрозу, чем для других людей. Поэтому и в случае этой пандемии беременных по определению относят к группе риска", - сообщает Уляна Супрун.

Эксперт отмечает, что беременным женщинам следует избегать больших скоплений людей, тщательно мыть руки, иметь с собой собственное полотенце и спиртосодержащий антисептик. Не рекомендуется касаться лица, расчитываться наличными, пользоваться общественным транспортом.

"Прежде всего, советуют не ехать в больницу, а позвонить своему врачу и обсудить ситуацию - описать симптомы, контакты, историю путешествий и тому подобное. После консультации врач может посоветовать самоизолироваться (пока не будет инструкций как действовать дальше). Если ситуация неотложная - нужно вызвать экстренную медицинскую помощь", - отметила эксперт.

Грудное вскармливание, по словам Супрун, в случае болезни у матери не запрещено. Кроме того, во время контакта с ребенком мать должна быть в защитном респираторе и иметь чистые руки.

"Изоляция новорожденного от матери не рекомендуется. Разумным решением является аппаратное сцеживания молока с соблюдением максимальной частоты, и вскармливание ребенка из бутылочки отцом или другим здоровым человеком", - добавила специалист.

Также экс-чиновница отмечает, что было бы целесообразным иметь отдельное заведение или его отделение, где будут рожать инфицированные женщины каждого города или определенной местности.

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