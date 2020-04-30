Коронавирус не уйдет из Украины: эксперт рассказал, зачем на самом деле ввели карантин

Коронавирус в Украине останется после снятия карантина 11 мая, и страна научится противостоять заразе в обычных условиях, без введенных ограничений и запретов.

Украинцы в целом хорошо соблюдают карантина, поэтому удалось избежать большого прыжке заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал медик, торакальный хирург, бывший заместитель главы Минздрава (в 2014-1016 годах) Александр Линчевский в интервью "Буквам".

Эксперт считает, что ситуация с введенными карантинными ограничениями "затеяна для того, что избежать пика заболеваемости, когда система не будет справляться".

"Для того, чтобы не было очередей из "скорых" под больницами. Думаю медики согласятся, - мы должны поблагодарить граждан за добросовестное соблюдение мер изоляции, и это действительно облегчило нам работу", - отметил он.

В Украине нет сейчас большого количества пациентов в больницах и на аппаратах, потому что в стране "действительно вовремя вышли на карантин", в отличие от других стран, сказал Линчевский.

"Но карантин нам дан не для того, чтобы этот "мор ушел из наших земель", а чтобы мы могли подготовиться и с этим "мором" бороться. Аппараты должны быть качественные, персонал должен быть подготовлен. Вряд ли мы будем болеть стадионами, в больших количествах, но будем дальше жить в реалиях выявления новых случаев заболеваемости", - прогнозирует кандидат медицинских наук.

Также специалист обратил внимание, что медицинское сообщество достаточно четко определяет критерии подготовленности к выходу из карантина. Линчевский перечислил их:

Надо создать действенную сеть, для того, чтобы максимально тестировать всех, кто потенциально может инфицировать других, отправлять их на изоляцию.

Во-вторых, нужна система мониторинга контактов с инфицированными.

"В результате дома будет сидеть не десять семей, а одна. Но эффект будет тот же. Сейчас же мы допускаем, что больной может потенциально быть где угодно. А когда тестирование будет действительно массовым, можно будет изолировать дома только часть людей, только тех, кто действительно инфицирован", - пояснил он.

И третий критерий - подготовка больниц - создание оптимальных условий для того, чтобы всем кто будет госпитализирован предоставлялась качественная помощь.

Ранее мы писали о том, что американские ученые сообщили о прорыве после масштабного исследования о создании вакцины против коронавируса. По результатам опытов был обнаружен препарат, который способен блокировать один из четырех строительных блоков ДНК и РНК и поглощать геном вируса.

Также Styler рассказывал о прогнозах украинских медиков относительно того, когда же в стране утихнет COVID-19 и как дальше будут развиваться события с пандемией.