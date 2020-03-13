Коронавирус в Украине: НБУ призвал к беспрецедентным мерам

Коронавирус в Украине привел к ряду мер, которые должны приостановить распространение инфекции
Коронавирус в Украине выявлен у троих людей. В связи с этим Национальный банк призвал полностью отказаться от наличных денег, а после контакта купюр и монет с руками, тщательно их мыть. Все рекомендации НБУ украинцам - в материале Styler.
Также в Национальном банке заявили, что вся поступающая к ним наличность будет сначала на 14 дней помещаться в отдельные хранилища, а затем обрабатываться при помощи специализированных высокоскоростных машин. После чего банкноты, пригодные к возврату в оборот, будут специально упаковываться и подвергаться температурному шоку (160 градусов по Цельсию).
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