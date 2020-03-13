Коронавирус в Украине: НБУ призвал к беспрецедентным мерам

Из-за коронавируса НБУ призвал перейти на безналичный расчет (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине привел к ряду мер, которые должны приостановить распространение инфекции

Коронавирус в Украине выявлен у троих людей. В связи с этим Национальный банк призвал полностью отказаться от наличных денег, а после контакта купюр и монет с руками, тщательно их мыть. Все рекомендации НБУ украинцам - в материале Styler.

Откажитесь от наличных денег

после использования банкнот и монет нужно обязательно мыть руки, особенно перед употреблением пищи;

Не касаться руками лица (глаз, носа, рта) после контакта с купюрами;

использовать только безналичные расчеты - платить бесконтактными картами, смартфонами, смартчасами;

часто дезинфицировать платкарты, мобильные устройства и даже шариковые и чернильные ручки, которыми ставят подписи на квитанциях, платежных документах;

Перейдите на заказ товаров онлайн

заказывайте и оплачивайте продукты и товары онлайн;

замените посещение банков дистанционным обслуживанием;

платите коммуналку при помощи онлайн-сервисов банков или специальных платежных операторов;

в транспорте пользуйтесь безналичной оплатой.

Также в Национальном банке заявили, что вся поступающая к ним наличность будет сначала на 14 дней помещаться в отдельные хранилища, а затем обрабатываться при помощи специализированных высокоскоростных машин. После чего банкноты, пригодные к возврату в оборот, будут специально упаковываться и подвергаться температурному шоку (160 градусов по Цельсию).

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