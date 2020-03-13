ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: НБУ призвал к беспрецедентным мерам

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 15:15
Коронавирус в Украине: НБУ призвал к беспрецедентным мерам
Из-за коронавируса НБУ призвал перейти на безналичный расчет (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине привел к ряду мер, которые должны приостановить распространение инфекции

Коронавирус в Украине выявлен у троих людей. В связи с этим Национальный банк призвал полностью отказаться от наличных денег, а после контакта купюр и монет с руками, тщательно их мыть. Все рекомендации НБУ украинцам - в материале Styler.

Откажитесь от наличных денег

  • после использования банкнот и монет нужно обязательно мыть руки, особенно перед употреблением пищи;
  • Не касаться руками лица (глаз, носа, рта) после контакта с купюрами;
  • использовать только безналичные расчеты - платить бесконтактными картами, смартфонами, смартчасами;
  • часто дезинфицировать платкарты, мобильные устройства и даже шариковые и чернильные ручки, которыми ставят подписи на квитанциях, платежных документах;

Перейдите на заказ товаров онлайн

  • заказывайте и оплачивайте продукты и товары онлайн;
  • замените посещение банков дистанционным обслуживанием;
  • платите коммуналку при помощи онлайн-сервисов банков или специальных платежных операторов;
  • в транспорте пользуйтесь безналичной оплатой.

Также в Национальном банке заявили, что вся поступающая к ним наличность будет сначала на 14 дней помещаться в отдельные хранилища, а затем обрабатываться при помощи специализированных высокоскоростных машин. После чего банкноты, пригодные к возврату в оборот, будут специально упаковываться и подвергаться температурному шоку (160 градусов по Цельсию).

Также читайте, как изготовить антисептик в домашних условиях. Рецепт дезинфицирующего средства дали в ВОЗ.

В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно Карантин в Киеве: как будет работать метро
Новости Украины карантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь