Коронавирус: украинцам грозит тюрьма за отказ от медосмотра и нарушение карантина

В Украине объявили карантин в связи с коронавирусом. И это при том, что на сегодняшний день в стране зафиксирован всего один подтвержденный случай заражения COVID-19.

Напомним, что согласно приказу Минздрава коронавирус COVID-19 был внесен в перечень особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носителей возбудителей этих болезней. Соответственно, пассажиры, прибывшие из страны, в которой зарегистрированы случаи коронавируса (а это, к примеру, все страны Евросоюза), при наличии симптомов заболевания, а также в случае контакта с инфицированными, подлежат немедленной изоляции.

Но, как рассказала адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская, ряд вопросов относительно принудительного направления лиц в обсервацию (или на карантин) в связи с подозрением на коронавирус не урегулированы законодательством и существующей практикой. К примеру, как в момент прибытия пассажира в Украину определить, что повышенная температура - это признак заболевания коронавирусом, а не, к примеру, ОРВИ, реакция пассажира на долгий перелет или другие обстоятельства?

"Следуя законодательству, это можно определить только после медицинского осмотра и тестирования (отбора биологических образцов), а это означает, что пассажиру нужно подчиниться и ехать в специализированную больницу. Подтвердить, что тот или иной пассажир действительно имел контакт с инфицированными, возможно только в случае, если пассажир добровольно об этом сообщит. В другом случае, подтвердить данный факт невозможно", - отметила Цымановская в одном из интервью.

Тем не менее, подчеркивает адвокат, за неповиновение пограничникам и медикам, работающим на контрольно-пропускных пунктах, и отказ пассажира от медицинского осмотра, может быть расценено как нарушение санитарного законодательства, за что предусмотрена административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность.

Похожие наказания "светят" и во время карантина. Так, первый заместитель главы КГГА заявил во время брифинга, что в Киеве, который первым из городов Украины ушел в добровольную "обсервацию", ТРЦ и частные школы, которые нарушат правила карантина, будут нести административную или уголовную ответственность.