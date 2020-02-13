Коронавирус в Украине: защитят ли маски от болезни

Коронавирус из китайской провинции Ухань продолжает забирать жизни людей по всему миру. Для того, чтобы обезопасить себя многие украинцы покупают медицинские маски, думая, что находятся в полной безопасности.

Вирусологи скептически относятся к эффективности обычных медицинских масок для защиты от вирусов, циркулирующих в воздухе. Однако маски способны защитить от возбудителей, которые передаются через грязные руки в рот.

Доктор Коннор Бэмфорд из Института экспериментальной медицины Wellcome-Wolfson из Королевского университета в Белфасте заявил, что соблюдение простых мер гигиены намного эффективнее масок.

"Закрывайте рот во время чихания, мойте руки, не прикасайтесь грязными руками лицо. Это снизит риск заражения любым респираторным вирусом", - сообщил он.

Джонатан Бал, профессор молекулярной вирусологии из Ноттингемского университета, объяснил, что маска эффективна только в больницах.

"В больнице маска действительно предотвращает заражение гриппом. Она действует как респиратор.Однако эффективность масок для широкой общественности вне больниц менее убедительна. Довольно сложно носить маску в течение длительного периода", — добавил профессор Бал.