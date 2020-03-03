Коронавирус уже в Украине: зафиксирован первый случай болезни

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах 3 марта зафиксирован первый случай заражения COVID-2019. Официально о ситуации сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга. Также он рассказал, как Украина будет противодействовать распространению смертельной инфекции.

Вирус был обнаружен у мужчины, который приехал в Украину на авто из Румынии. Туда же он прилетел из Италии, что является эпицентром коронавируса в Европе. Вместе с ним путешествовала и жена, они вдвоем были на "самоизоляции". О состоянии супруги пока ничего не сообщается.

Напомним, что лучшими средствами защиты являются:

частое мытье рук с мылом не менее 15-20 секунд, или обработка антисептиками,

избегание контактов с людьми с симптомами ОРВИ.

По данным на 3 марта, заразились коронавирусом в мире 90 182 человека, умерло - 3 177 пациентов, а более 48 тысяч людей излечились.

Коронавирус в Украине (видео: YouTube/КабМін)

Ранее врачи рассказали, что медицинские маски не спасают от коронавируса. При этом многие люди используют их неправильно. Маска нужна только для тех, кто болен острой респираторной вирусной инфекцией. А человек, надевший маску, чувствует ложную защиту от коронавируса.

Медики просят не паниковать, поскольку уровень летальности коронавируса такой же, как у любого другого типа гриппа (2 случая из 100). Смертельным является не сам вирус COVID-2019, а его последствия - тяжелая пневмония.