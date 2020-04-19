Коронавирус в Украине: ученые назвали новую опасность COVID-19

Коронавирус в Украине был зафиксирован уже во всех областях и по данным МОЗ, болеть стали не только люди пожилого возраста. Среди заболевших много молодежи и маленьких детей. Ученые провели новое исследование, чтобы выяснить, как долго коронавирус на самом деле может жить в воздухе.

Ранее уже было доказано, что коронавирус может оставаться на металлических и пластиковых поверхностях не менее 72 часов. В воздухе коронавирус, точнее его аэрозольные частицы могут существовать, по данным ученых, не менее трех часов. Но после этого они не испаряются, а оседают на различных поверхностях.

Ученые провели исследование с соблюдением важных условий: отсутствие ветра, отсутствие людей, которые передвигаются, листья не падали. Как они отметили, создать идеальные условия в лабораториях невозможно, а это значит, что вероятность подхватить вирус на улице очень низкая. Вирусные частички успеют осесть на землю намного быстрее.

В зоне особого риска могут оказаться только медики в больницах, так как там аэрозольные частицы находятся в большем количестве и в закрытом пространстве. Но для снижения риска заражения все врачи в обязательном порядке должны иметь все необходимые защитные средства.

Также вероятность подхватить COVID-19 из воздуха повышается в небольших помещениях, которые плохо проветриваются – коридоры поликлиник, лифты, маленькие магазинчики, места большого скопления людей в небольших пространствах.

Для того, чтобы обезопасить себя, достаточно пользоваться масками, перчатками и не дотрагиваться до мест сильного скопления вируса – ручек дверей, кнопок лифта, поверхности в магазинах и по возможности исключить все визиты в небольшие помещения, где плохая циркуляция воздуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус начал мутировать и ученые рассказали, что у него уже есть несколько штаммов.