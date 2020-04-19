Коронавирус в Украине: соблюдение этих правил снизит риск заражения

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у более 5 тысяч человек. Ученые продолжают исследовать новый вирус и выяснять, насколько он опасен в быту и какими способами передается.

Согласно некоторым исследованиям, COVID-19 может сохраняться на упаковке – бумага, картон пластик. Срок его живучести на различных поверхностях – от 24 до 72 часов. Медики рассказали что нужно делать, чтобы не подцепить коронавирус после посещения продуктового магазина, пишет Укринформ.

Постарайтесь в период эпидемии покупать продукты, которые расфасовывают и упаковывают не в супермаркетах, а на предприятиях. Там у продуктов минимальный контакт с людьми.

Не заносите пакеты с продуктами с улицы сразу на кухню. Оставьте их в коридоре: пакеты выкиньте или обработайте дезинфектором.

Продукты в водонепроницаемой упаковке вымойте с мылом или средством для мытья посуды.

Продукты, которые невозможно помыть, переложите в чистые контейнеры или пакеты.

Сырые продукты, которые должны пройти термическую обработку, переложите в чистую тару, а уже после этого – поставьте в холодильник.

Продукты длительного хранения расфасуйте или поместите на несколько дней на отдельную полку. Считается, что вирус сохраняется на разных поверхностях до 72 часов, а потом погибает.

Овощи и фрукты тоже нужно тщательно помыть, например, раствором пищевой соды.

После всего – не забудьте обработать руки дезинфицирующим средством. Также нужно обработать поверхность стола, где находились купленные продукты.

Как снизить риск заражения коронавирусом после похода за продуктами

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали ответ, можно ли заразиться коронавирусом через воду и еду.