Коронавирус в Украине: как снизить риск заражения в супермаркете

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали о мерах предосторожности во время коронавируса в супермаркетах

Коронавирус в Украине продолжает заражать и количество инфицированных уже более 100 человек. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации, и продолжили карантин до 24 апреля.

Украинцы перешли на дистанционное обучение и многие по возможности работают удаленно. Однако периодически многие люди выходят на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, а также, чтобы пополнить запасы продовольствия в доме. Медики рассказали, как снизить риск заражения в супермаркетах.

Как отмечают врачи, места большого скопления народа стоит посещать в масках, а также иметь при себе одноразовые перчатки, пишет ТСН.

А эти советы помогут обезопасить себя и своих близких в условиях эпидемии:

Не дотрагивайтесь руками к своему лицу – не чешите нос, не трите глаза, не вытирайте пот со лба.

Держите дистанцию. Не стоит создавать толпу возле кассы, лучше выстроиться в очередь с безопасной дистанцией друг от друга.

В торговых залах также держите дистанцию и подождите, пока покупатель отойдет от той полки, которая вам нужна.

Из дома возьмите с собой большую сумку или рюкзак и пользуйтесь в супермаркете ими, а не тележкой или корзинкой. Если нет такой возможности – пользуйтесь одноразовыми перчатками.

Все овощи и фрукты после покупки нужно тщательно помыть, а после, по возможности – почистить. Все, что можно обработать термически – обработайте.

Все, что можно помыть или обработать после покупки – обработайте и помойте.

Сразу после похода в магазин нужно тщательно помыть руки с мылом, а потом продезинфицировать.

При оплате товаров по возможности пользуйтесь безналичным расчетом и используйте банковские карты.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит не стоит покупать во время карантина.