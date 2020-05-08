Коронавирус в Украине: сколько будет стоить лечение и какую доплату получат медики

В правительстве решили вопрос с бесплатным лечением от COVID-19 и доплатами для врачей
Коронавирус в Украине продолжает свое наступление, и врачи работают круглосуточно, чтобы спасти жизни граждан страны. Медикам были обещаны доплаты в период пандемии в размере 300%, однако в начале мая разразился скандал, так как врачи остались без надбавок.
В правительстве приняли постановление, которое урегулирует финансирование борьбы с коронавирусом. Было разработано 4 пакета финансирования, которые добавили к программе медицинских гарантий, пишет 24 канал.
С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Теперь медицинские учреждения будут получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой подписали договора напрямую. Новые 4 пакета, которые добавлены в медицинские гарантии, будут касаться борьбы с коронавирусом и доплаты медикам, а также оплата лечения украинцев, будет финансировать Национальная служба здоровья.
"С 1 апреля зарплату вложено в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработникам. Мы туда заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении 1-2 дней подпишет все договора и в ближайшее время перечислит все средства", - уточнил министр здравоохранения Степанов.
В новые 4 пакета будет входить: транспортирование, диагностика и лечение COVID-19. Три пакета будут постоянными и один временный.
Все медицинские работники, которые борются с коронавирусом, получат доплату в размере 200-300%. Пациенты, которые заболели коронавирусом, будут обслуживаться бесплатно и это касается также расходов на лекарства.
Временный пакет финансирования рассчитан на оплату услуг больницам, которые в апреле принимали пациентов с COVID-19, но не вошли в утвержденный список Минздрава.
Как объяснила руководитель НСЗУ Оксана Мовчан, в апреле система находилась в процессе налаживания и к борьбе привлекались непрофильные больницы. С 1 мая пациентов с COVID-19 будут принимать только те больницы, которые утверждены Минздравом.
"Мы не хотим, чтобы пациентов везли во все больницы, которые есть в стране. Это привело к заражению пациентов с другими болезнями или заражению врачей, которые не были готовы к этому без необходимой защиты", - объяснила Мовчан.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице медики получили доплату в 86 копеек.