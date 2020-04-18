Коронавирус в Украине: как самостоятельно продезинфицировать подъезд

Коронавирус в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как быстро избавиться от коронавируса в подъезде и снизить риск заражения

Карантин в Украине введен с целью недопущения распространения коронавируса в стране до 24 апреля. Однако, несмотря на карантинные ограничения, коронавирусом можно заразиться даже в собственном подъезде. Для этого достаточно коснуться кнопки в лифте, если перед вами к ней прикасался инфицированный. Поэтому вместо обычной влажной уборки подъезды дезинфицируют. Как это сделать самостоятельно, рассказала Эмма Антонюк в сюжете программы "Вікна-новини" на СТБ.

Любые поверхности могут служить настоящим источником распространения вируса, а также цепочки заражений. Подъезд, а особенно кнопки лифта и дверные ручки, содержат на себе множество возбудителей заболеваний. Именно к ним ежедневно прикасаются все жильцы вашего дома, а также гости, курьеры.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало видео, в котором наглядно продемонстрировало, как происходит процесс переноса вируса. И чтобы эту цепь оборвать, достаточно прекратить касаться поверхностей в общественных местах.

Во многих домах уже установлена простая система с использованием зубочисток. Если у вас она еще не работает, то рекомендуем вам ее начать. Прикрепите возле кнопки вызова лифта подставку с новыми зубочистками, а в лифтовой кабине — небольшой контейнер для использованных.

Некоторые жильцы домов берутся за самостоятельную дезинфекцию. Протирают перила, двери, кнопки. И если вы все еще сомневаетесь в качестве уборки коммунальных служб, то проводите уборку у себя на этаже как можно чаще. Дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь. Если каждый сознательный житель дома позаботится о чистоте, то победить вирус будет куда легче и быстрее!

Как самостоятельно продезинфицировать подъезд

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно и быстро продезинфицировать велосипед после прогулок.