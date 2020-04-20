Коронавирус в Украине резко пошел на спад: заболевших с каждым днем меньше

Коронавирус в Украине пошел на спад. После пика на прошлой неделе, когда 17 апреля было 501 новых заболевших, число случаев с каждым день стало уменьшаться. Что известно о пике коронавируса, статистика за последнюю неделю - в материале Styler.

Напомним, что первый случай болезни в нашей стране был выявлен в Черновицкой области 3 марта. Следующие случаи начали обнаруживать после 12 марта.

Так, после всплеска 17 апреля (501 случай), количество заболевших уменьшается. 18 апреля - 444 новых случая, 19 апреля - заболело 347 украинцев, 20 апреля - 261 новых случаев COVID-19.

Как менялась "картина" с коронавирусом в Украине за последнюю неделю:

13 апреля - 325 новых случаев, всего 3120 заболевших, 93 - летальных, 97 - выздоровело;

случаев, всего 3120 заболевших, 93 - летальных, 97 - выздоровело; 14 апреля - 270 новых , всего 3372 заболевших, 98 - летальных, 119 - выздоровело;

, всего 3372 заболевших, 98 - летальных, 119 - выздоровело; 15 апреля - 392 новых , всего 3764, 108 - летальных, 143 - выздоровело;

, всего 3764, 108 - летальных, 143 - выздоровело; 16 апреля - 397 новых , всего 4161, 116 - летальных, 186 - выздоровело;

, всего 4161, 116 - летальных, 186 - выздоровело; 17 апреля - 501 новых , всего 4662, 125 - летальных, 246 - выздоровело;

, всего 4662, 125 - летальных, 246 - выздоровело; 18 апреля - 444 новых , всего 5106, 133 - летальных, 275 - выздоровело;

, всего 5106, 133 - летальных, 275 - выздоровело; 19 апреля - 343 новых , всего 5449, 141 - летальных, 347 - выздоровело;

, всего 5449, 141 - летальных, 347 - выздоровело; 20 апреля - 261 новых, всего 5710, 151 - летальных, 359 - выздоровело;

В Украине уменьшилось число новых случаев коронавируса (фото: facebook.com/moz.ukr)

Тем не менее, из-за нарушений карантина во время празднования Пасхи в Минздраве прогнозируют вспышку болезни на этой неделе. Так как инкубационный период COVID-19 составляет 5-7 дней, вероятно вспышка будет после 24 апреля.

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Позже в Минздраве объяснили, что низкое число случаев за последние сутки связано, в том числе, и с тем, что на Паху было меньше обращений и проведено меньше тестов, кроме того семь областей все еще не подали данные за 19 апреля.