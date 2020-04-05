Коронавирус в Украине: раскрыты причины смерти инфицированных

Коронавирус в Украине диагностирован у 1251 человека по состоянию на 10:00 5 апреля. При этом летальные случаи выросли до 32 человек. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие сопутствующие заболевания при коронавирусе привели к летальному исходу.

По данным чиновника, большинство умерших от COVID-19 в Украине имели тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом он заявил на онлайн-брифинге в воскресенье.

"Почти все умершие — 84% — имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц имеются объединенные заболевания. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте 60 лет и старше особенно с хроническими заболеваниями — это самая большая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мер для того, чтобы исключить инфицирование, и чтобы наши медицинские работники оказали качественную медицинскую помощь ", — сказал Ляшко.

Он добавил, что случаи смертей на сегодня зарегистрировано в 11 регионах Украины.

"Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших ", — отметил главный санитарный врач.

Также Ляшко подчеркнул, что болеют в Украине коронавирусом преимущественно люди в возрасте от 30 до 69 лет.

Напомним, что ранее эксперт рассказал об эффективности защиты от коронавируса.

Ранее в Италии от коронавируса умерли более 70 врачей.