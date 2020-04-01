Коронавирус в Украине: как правильно дезинфицировать одежду

Украинцам дали важные советы по убережению одежды от вирусов и бактерий в период коронавируса
Коронавирус обычно передается воздушно-капельным путем. Однако он может жить на неодушевленных предметах больше недели, и ваши одежда и обувь не исключение. Следовательно, их надо правильно дезинфицировать и обрабатывать после каждого выхода на улицу.
Специалисты в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" дали несколько советов относительно того, как правильно хранить и дезинфицировать верхнюю одежду и обувь:
И напоследок, специалисты советуют: не забудьте перед дезинфекцией или стиркой внимательно прочитать инструкцию по уходу за вещами, которая указана на бирке, чтобы не причинить им вреда.
Соблюдение этих простых правил поможет вам снизить риски инфицирования и оставаться здоровыми.
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