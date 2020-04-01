Коронавирус в Украине: как правильно дезинфицировать одежду

Эксперты рассказали о правильной дезинфекцию одежды во время пандемии коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Украинцам дали важные советы по убережению одежды от вирусов и бактерий в период коронавируса

Коронавирус обычно передается воздушно-капельным путем. Однако он может жить на неодушевленных предметах больше недели, и ваши одежда и обувь не исключение. Следовательно, их надо правильно дезинфицировать и обрабатывать после каждого выхода на улицу.

Специалисты в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" дали несколько советов относительно того, как правильно хранить и дезинфицировать верхнюю одежду и обувь:

вернувшись домой, оставьте ваш верхнюю одежду в коридоре;

перед дезинфекцией наденьте маску и перчатки. Используйте антисептик или 70% раствор спирта;

если же вы хотите постирать его в стиральной машине, выберите режим с температурой воды не менее 50 градусов и дополнительным полосканием. Пальто и детские вещи следует обрабатывать паром, для этого подойдет утюг;

обувь лучше очистить вне вашего дома с помощью антисептика или раствора спирта. Уделяйте больше внимания подошве;

чистые и продезинфицированные вещи храните в кофре или полиэтиленовом мешке. Это касается и грязных вещей. Такие манипуляции с одеждой и обувью надо делать каждый раз после возвращения домой.

И напоследок, специалисты советуют: не забудьте перед дезинфекцией или стиркой внимательно прочитать инструкцию по уходу за вещами, которая указана на бирке, чтобы не причинить им вреда.

Соблюдение этих простых правил поможет вам снизить риски инфицирования и оставаться здоровыми.

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