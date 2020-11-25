ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Когда коронавирус в Украине пойдет на спад: Степанов дал ответ

Автор: Владимир Костырин

Глава Минздрава Максим Степанов высказался о спаде COVID-19 в Украине

Вторая волна коронавируса в Украине должна пойти на спад после окончания этой зимы уже с марта, однако до этого эпидемиологическая ситуация будет напряженной.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью в передаче "Зе Интервьюер".

"Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта 2021 года. Это не значит, что до марта ежедневно будет расти (число заболевших COVID-19), но расти будет еще 100% долго", - озвучил чиновник прогноз.

Степанов обратил внимание, что коронавирус - это все же респираторная болезнь, и в марте начинается спад всех респираторных болезней, которые имеют сезонность.

Самые читаемые новости

"Коронавирус доказал, что у него сезонность не такая, как у обычного гриппа, но все же летом у нас были небольшие цифры", - отметил глава Минздрава.

Также он пояснил, что соответствующий прогноз относительно ожидаемого спада COVID-19 в марте следующего года дают украинские и зарубежные специалисты эпидемиологи.

Видео: Степанов рассказал о спаде коронавируса в Украине

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины готовит правовую базу для отслеживания заболевших COVID-19.

Также мы писали о том, что украинский вирусолог рассказала о двух способах, как остановить эпидемию COVID-19 в Украине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим СтепановКоронавирус