Коронавирус в Украине: появились новые подробности о пациентке из Житомира

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Состояние пациентки с коронавирусом в Радомышле оценивается как средней тяжести

Коронавирус в Украине был зафиксирован еще у двух жителей страны. Одну пациентку госпитализировали в Радомышле Житомирской области, а пациента – в Черновцах. 71-летняя жительница Радомышля вернулась в Украину из Польши 1 марта. После пересечения границы она несколько дней гостила у родственников во Львове, а потом отправилась домой, в Радомышль Житомирской области.

Как сообщает глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский, пациентка контактировала с 22 людьми. На данный момент они все установлены и изолированы.

"Тот круг людей, которые находились в контакте непосредственно – эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей", - сообщил Пулковский и добавил, что все согласились добровольно на самоизоляцию, два человека – не из Житомирской области, а еще двое – жители столицы, которые будут проходить карантин в Киеве.

"Относительно киевлян – это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются", - отметил чиновник и объяснил, что дальнейшем выяснением обстоятельств занимаются в Киеве.

Он сообщил, что на данный момент чрезвычайное положение в районе не вводится, но местные власти не исключают такого развития событий.

"13 марта в 9:00 еще одно заседание – мы ждем указаний от Житомира. Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нет. Мы довольно быстро среагировали, сразу были найдены люди", - рассказал Пулковский и добавил, что информация о посещении церкви зараженной пациенткой пока не подтверждается.

Председатель областной городской администрации Житомира Виталий Бунечко сообщил, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.

"Когда находилась в Радомышле, ей стало плохо, 12 марта она была госпитализирована с признаками коронавируса и тесты, к сожалению, это подтвердили. Состояние больной - средней тяжести, это медицинский термин. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Ближайшее окружение, которое с ней находилось в постоянном контакте, а это 6 человек, которые находятся в частном доме в Радомышле, осознают всю ситуацию. Они находятся дома на обсервации и постоянно изучают, если можно так корректно сказать, свое состояние. Были у людей гости, было установлено четыре человека: двое из них жители Радомышля, которые также находятся на обсервации, и еще двое - жители города Киева, также уведомлены и также будут находиться на наблюдении", - рассказал чиновник и сообщил, что на месте работает группа специалистов.

"Как только было доложено о наличии такой больной - в Радомышль были направлены специалисты, эпидемиологи и дезинфекторы для изучения данной ситуации. Было установлено 26 контактов, эти люди с сегодняшнего дня уже на обсервации. Была проведена первичная дезобработка жилья, где проживала больная, санитарного транспорта, которым она пользовалась, приемное, инфекционное отделение, где ее сегодня принимали в больницу и где она сегодня находится", - добавил директор лабораторного центра Житомира Зиновий Парамонов.

Он добавил, что пациентку пока переводить в Житомир не будут, так как в этом нет необходимости.

Еще одного пациента с коронавирусом обнаружили в Черновцах. Известно, что супруга мужчины, 1955 года рождения, недавно вернулась из Италии. У нее самой симптомов коронавируса не обнаружено.

"В мире есть определенные случаи так называемого переноса вируса бессимптомно. Возможно Украина столкнулась именно с таким случаем. Это будут исследовать дополнительно эпидемиологи. Жена больного мужа на самоизоляции, она под санитарным наблюдением врачей", - рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак и добавила, что единственный человек, с которым контактировал больной – это жена.

На данный момент у пациента повышенная температура тела – до 38 градусов, есть кашель. Обследование и рентген не показали у него развития пневмонии.