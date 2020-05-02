Коронавирус в Украине: кто и как помогает пенсионерам

Коронавирус и помощь (коллаж: РБК-Украина)

С каждым днем желающих помочь пенсионерам все больше

Коронавирус в Украине, как и во всем мире, наиболее опасен для пожилой части населения. Именно поэтому многим бабушкам и дедушкам, находящимся в группе риска, помогают волонтеры и крупные бизнесмены. С каждым днем количество желающих помочь пенсионерам растет.

На "5 канале" появился сюжет, в котором рассказывается о жизни 83-летней Марии Моисеевны. Более полугода после смерти мужа живет одна, едва перемещается по квартире, а в магазин вообще не ходит. Ей постоянно помогают соседи. О доставке продуктов Мария Моисеевна тоже узнала от соседки.

"Она не может ходить, плохо ходит, я ей сказала: Марья Мойсеевна, вы зарегистрировались или нет? Дала ей номер телефона, сказала: 1551. Она позвонила", – говорит соседка Лидия.

Лидия и сама воспользовалась услугой. Говорит: этих продуктов хватит надолго.

"Здесь в посылке – куча разных круп. Вот и рис, и гречка, и говядина есть, туалетная бумага и даже подсолнечное масло", - говорит пенсионерка.

Купить коробку для дедушек и бабушек, находящихся в группе риска во время эпидемии коронавируса, может любой желающий. Теперь пакет с продуктами за 225 гривен доставят тем, кто в этом действительно нуждается. В частности, Марии. За время карантина к этой инициативе присоединилось более 50 тысяч человек. А это – 50 тысяч пакетов для нуждающихся.

Желающих помочь больше с каждым часом. Поэтому благотворительную инициативу решили расширить и поддержать тех, кто живет не только в столице. Во время оплаты товаров на сайте можно выбрать любой регион, и "Новая почта" бесплатно отправит пакеты по Украине. И там, как и в Киеве, волонтеры доставят пожилым людям посылку с самым необходимым.

Напомним, что в мае в Украине пройдет перерасчет пенсий.

Также сообщалось, что в Украине выдадут "карантинную" помощь на детей.