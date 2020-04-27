Коронавирус в Украине: озвучен грустный прогноз по заболевшим

Коронавирус в Украине инфицировал 9009 человек, от осложнений заболевания скончалось 220 человек, 846 людей вылечились. Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто составил свой прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине к началу мая. Социолог считает, что к 3 мая количество инфицированных достигнет отметки в 12291 человек. Об этом эксперт сообщил на своей Facebook-странице.

Как думает Владимир Паниотто, отметку в 10 тысяч больных страна переступит в четверг, 30 апреля.

"На сегодня по прогнозу должно быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом! Но озадачивает - это не то, что прогноз по теоретически обоснованной S-кривой, а прогноз по средней между S-кривой и кубической кривой (я обнародовал эти данные несколько дней назад, найдите среднюю между ними и сравните данным Минздрава на середину дня). Ниже прогноз на следующую неделю по 3 мая", - написал эксперт.

Прогноз социолога по количеству инфицированных коронавирусом (Скриншот с facebook.com/volodymyr.paniotto)

Отметим, что самый высокий уровень заболеваемости в Украине сохраняется в Черновицкой области (1341 человек), где был выявлен первый случай инфицирования в стране. На второй строчке по количеству заболевших находится Киев - 1188 случаев. Министерство образования рекомендовало учебным заведениям отменить выпускные вечера для обеспечения здоровья всех участников. По словам главы МОН, возможность проведения массовых мероприятий в школах (последних звонков и выпускных) будет зависеть от сроков окончания карантина.

Как мы ранее писали, эксперты ошеломили прогнозом о судьбе Украины после карантина.