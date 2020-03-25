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Коронавирус в Украине: как отличить СOVID-19 от других болезней

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 15:41
Коронавирус в Украине: как отличить СOVID-19 от других болезней
Коронавирус в Украине (фото: freepik)

Коронавирус имеет отличие от других болезней

Коронавирус в Украине зафиксирован у 113 человек. При этом больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве. Во всем мире СOVID-19 подхватили более 435 тысяч человек. Коронавирус очень коварный поскольку его симптомы можно легко спутать с другими болезнями, включая аллергию.

Если вы встретите человека, который чихает, то не стоит сразу пугаться из-за заражения коронавирусной инфекцией, поскольку это не является основными симптомами COVID-19.

Основные симптомы коронавируса

Температура и сухой кашель. Среди других симптомов также может быть усталость, боль в теле, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Стоит отметить, что у аллергиков здоровье ухудшается во время прихода весны. При аллергии часто может быть насморк и заложен нос. При этом у зараженных коронавирусом этот симптом встречается только у 4,8% человек.

Высокая температура наблюдалась у 87,9% зараженных COVID-19, сухой кашель - у 67,7%, усталость у - 38,1%.

Частичное совпадение между симптомами коронавируса и симптомами других болезней частично является причиной необходимости проведения широкого тестирования. Кроме того, у людей одновременно может быть COVID-19 и, к примеру, аллергия.

Симптомы COVID-19 по сравнению с симптомами простуды, гриппа и аллергии

Коронавирус в Украине: как отличить СOVID-19 от других болезней

Инфографика (tsn.ua)

Напомним, что в ВОЗ развенчали популярные мифы о коронавирусе.

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