Коронавирус в Украине: как отличить симптомы от других заболеваний

Коронавирус в Украине на данный момент был официально подтвержден только у одного пациента – 36-летнего жителя города Черновцы, который недавно вернулся из Италии.

По состоянию на 6 марта в Украине было зафиксировано 9 случаев подозрения на коронавирус, но тесты заражения не подтвердили. Немало шуму наделала история о беременной женщине и трех детях в Днепропетровской области, которые обратились к медикам с симптомами, похожими на коронавирус. Стоит отметить, что глава семейства около недели назад вернулся из Италии.

Семейный врач одной из столичных амбулаторий Святошинского района столицы Сергей Елшанский рассказал, по каким симптомам можно отличить коронавирус от других острых респираторных заболеваний.

"Поскольку в мире сейчас эпидемия коронавируса, каждого пациента мы обязательно расспрашиваем, где и как он провел последние три недели. Важно выяснить, не был ли человек в Китае, Италии или Израиле, не контактировал ли с людьми из стран, где зафиксированы случаи опасного заболевания", - рассказал семейный врач в комментарии для издания "Факты".

Елшанский отметил, что четкий признак коронавируса – это появление сухости во рту на фоне высокой температуры. Кашель, который появляется при заболевании – сухой, как при коклюше.

"Человеку трудно откашляться, высокая температура не сбивается жаропонижающими таблетками – препараты нужно вводить внутримышечно или внутривенно. При гриппе тоже резко повышается температура – нередко до 40 градусов, появляется выраженная ломота в теле. Человеку больно смотреть на яркий свет, слышать громкие звуки. Это раздражает и усиливает головную боль, возникшую из-за интоксикации организма. Другие вирусные инфекции протекают легче", - добавил Елшанский.

Также он рассказал, что сейчас в Украине курсируют и другие вирусные инфекции, у которых есть схожие симптомы, как и с гриппом, так и с коронавирусом.

"Случаи ротавирусной инфекции. Вирус сначала поражает кишечник, вызывая симптомы, похожие на отравление: боль в животе, рвоту, диарею. Потом повышается температура, начинает першить в горле, появляются выделения из носа. При заражении риновирусом главный симптом — безудержный насморк. Чтобы справиться с ним, нужно сначала хорошо промыть нос, а затем закапать сосудосуживающие капли. Температура может повыситься, но максимально — до 38,2 градуса. Для аденовирусной инфекции характерно то, что на фоне повышения температуры сначала появляются першение и боль в горле, становится тяжело глотать, а затем присоединяются насморк, кашель. Симптомы парагриппа похожи на те, которые возникают при гриппе: высокая температура, ломота, однако к концу первого дня начинается насморк или поражается горло", - сообщил семейный врач.