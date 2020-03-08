В Одессе из-за коронавируса отменили обеды для малоимущих

Коронавирус в Украине заставляет людей паниковать и прибегать к незапланированным изначально действиям. Так, с 9 марта закрывается проект "Добрый обед" и теперь бесплатные обеды для малоимущих, одиноких пожилых людей и других уязвимых категорий - недоступны. Об этом информирует волонтер Екатерина Ножевникова в социальной сети Facebook.

"С понедельника "Добрый обед" закрывает свои двери на две недели. Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, а ситуацию с новым вирусом "К" прогнозировать не можем, впрочем, как и весь мир", - указано в сообщении.

Также Ножевникова добавила: "Когда введут ограничения на массовые мероприятия, введут карантин в школах, садах - отнеситесь к этому серьезно! Не нужно во время карантина "ходить в кино", как у нас любят очень многие делать".

Украинцев предупреждают, чтобы избежать неприятностей и не заразиться, необходимо:

Мыть руки не менее 20 секунд и как можно чаще. Когда нечем мыть - воспользуйтесь дезинфицирующим средством с высоким содержанием спирта.

Если в доме заболевший - надевайте на себя маску, когда ухаживаете за ним. Чаще проветривайте помещения и дезинфицируйте поверхности.

Можно приобрести бактерицидную лампу для дезинфекции помещений. От вируса не убережет, но не даст развиваться бактериям.

Напомним, что Комаровский побывал в Новых Санжарах, раскритиковал власть и рассказал, что нужно знать о коронавирусе.

Также мы писали, что за распространение коронавируса начнут строго наказывать. За грубое нарушение карантина и сокрытие симптомов заражения будет установлена уголовная ответственность.