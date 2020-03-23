Коронавирус в Украине: что необходимо знать людям с астмой

Коронавирус в Украине особо опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 73 человек, при этом большая половина из них - в столице. По данным американских экспертов, у людей с астмой более высокий риск заболеть COVID-19. Коронавирус может вызвать не только приступ астмы, но и пневмонии.
В данный момент нет лекарств и вакцин от COVID-19. Поэтому, лучший способ предотвратить заболевание – это избегать заражения. Оставайтесь дома как можно дольше. Таким образом вы минимизируете возможность заражения.
Придерживайтесь точной инструкции приема лекарств от астмы. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и фармацевтом по экстренной доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов. Убедитесь, что у вас есть достаточный запас лекарств и необхоимого оборудования.
Каждый день чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь. Речь идет о столах, дверных ручках, выключателях света и т.д. При этом необходимо избегать дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы.
Увеличение случаев заражения коронавирусом может вызвать у человека тревогу и стресс. При этом необходимо помнить, что сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Поэтому нужно принять меры, чтобы этого избежать.
Мы также писали о том, что появилось видео как коронавирус передается без контакта людей. В данном видео хорошо видно, как из-за одного человека могут заразиться тысячи других людей.