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Коронавирус в Украине: что необходимо знать людям с астмой

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 20:03
Коронавирус в Украине: что необходимо знать людям с астмой
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине особо опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 73 человек, при этом большая половина из них - в столице. По данным американских экспертов, у людей с астмой более высокий риск заболеть COVID-19. Коронавирус может вызвать не только приступ астмы, но и пневмонии.

В данный момент нет лекарств и вакцин от COVID-19. Поэтому, лучший способ предотвратить заболевание – это избегать заражения. Оставайтесь дома как можно дольше. Таким образом вы минимизируете возможность заражения.

Придерживайтесь точной инструкции приема лекарств от астмы. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и фармацевтом по экстренной доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов. Убедитесь, что у вас есть достаточный запас лекарств и необхоимого оборудования.

Каждый день чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь. Речь идет о столах, дверных ручках, выключателях света и т.д. При этом необходимо избегать дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы.

Увеличение случаев заражения коронавирусом может вызвать у человека тревогу и стресс. При этом необходимо помнить, что сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Поэтому нужно принять меры, чтобы этого избежать.

  • Необходимо держаться подальше от людей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.
  • Нужно часто мыть руки с мылом. При этом делать это необходимо 20-40 секунд. Если нет возможности часто мыть руки, можно использовать для дезинфекции специальное средство. Но содержание спирта в нем должно составлять не менее 60%.
  • Если вы живете с человеком, который заболел, то он должен изолироваться от других жителей.
  • Избегайте совместного использования таких предметов как посуда, полотенца и т.д.
  • Если у вас возникли первые симптомы простуды, срочно обратитесь к врачу.

Мы также писали о том, что появилось видео как коронавирус передается без контакта людей. В данном видео хорошо видно, как из-за одного человека могут заразиться тысячи других людей.

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