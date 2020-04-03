ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: медики назвали новый необычный симптом COVID-19

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 16:44
Коронавирус в Украине: медики назвали новый необычный симптом COVID-19
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врачи обнаружили новый симптом COVID-10, на который ранее не обращали внимания

Коронавирус в Украине подцепили уже более 900 человек, а общее количество инфицированных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Ученые всех стран изучают болезнь, чтобы выяснить, как она проявляется на ранних стадиях и как избежать заражения.

К общему списку всех симптомов коронавируса добавился еще один, который зафиксировали американские медики. Профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс сообщила, что COVID-19 может проявляться в виде высыпаний на коже. Ее пациент был госпитализирован с диагнозом коронавирус и при выяснении анамнеза болезни удалось узнать о еще одном симптоме, пишет издание Vesti.

"Его симптомы начались около 10 дней назад с низкой температуры, заложенности носа, позже выделений из носа и мокрого кашля без одышки. Пациент думал, что у него простуда. Через неделю он заметил временное, не зудящее побледнение, сосудистое высыпание с одной стороны на передней части бедра. Оно наблюдалось в течение 24 часов, а потом полностью исчезло. Одновременно с этим сосудистым высыпанием пациент заметил ярко-красную гематурию (кровь в моче) и общую слабость", - рассказала врач.

На следующий день эти симптомы исчезли, а на смену им пришел сухой кашель, сильная слабость, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его госпитализировали, и он находится на кислородной поддержке.

Рэнди Джекобс добавила, что подобные симптомы возникли не только у ее пациента, коллеги сообщили, что кожные высыпания у больных с коронавирусом были зафиксированы также у других пациентов.

Данную информацию прокомментировала профессор, вице-президент Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов Татьяна Святенко.

"Описанные симптомы — это признаки окклюзии (закупорки) мелких кровеносных сосудов. Это могут быть петехии или крошечные синяки, и/или временные высыпания на теле. Возможно, Рэнди Джекобс наблюдала кожные проявления коронавируса. Но не исключено также, что это случайные находки или параллельное заболевание. Возможно также, что это побочная реакция на получаемое лечение. Но утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью пока рано. Нужно время для анализа и проверки фактов, которые сейчас собирают врачи со всего мира", - отметила украинский врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали новые симптомы коронавируса.

Испания обошла Италию по числу заражений, за сутки еще более 900 умерших Подвиг каждый день: история украинской медсестры восхитила сеть
Новости Украины симптомыCOVID-19Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь