Коронавирус в Украине: медики назвали новые симптомы заболевания

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и по состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 480 случаев заболевания. От COVID-2019 в Украине скончалось 11 пациентов, 6 украинцев выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщили медики, у коронавируса появились новые симптомы, которые были зафиксированы у заболевших. Европейская система наблюдения (TESSY) проанализировала жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019.

Основные симптомы:

Высокая температура тела – 47% пациентов

Озноб, лихорадка – 27% пациентов

Сухой кашель – 25% пациентов

Боль в горле -16% пациентов

Кроме того, у больных с коронавирусом были зафиксированы такие симптомы:

Одышка – у 31% больных

Диарея – у 14% больных

Головокружение – у 14% больных

Снижение обоняния или вкуса – у 5%

Сухость в глазах – 21%

Размытое или затуманенное зрение – у 13% пациентов

Ощущение инородного тела в глазу – у 12% больных

Из более редких симптомов, которые были зафиксированы у больных с коронавирусом: боль в грудной клетке, которая очень похожа на сердечную недостаточность или инфаркт. Такая боль может появится без кашля или повышения температуры тела, или других более выраженных симптомов COVID-2019.

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить симптомы коронавируса от симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.