Коронавирус в Украине: медики назвали, кто чаще всего умирает от COVID-19

Коронавирус в Украине был зарегистрирован у 5710 человек. С начала эпидемии в стране погибло уже более 150 человек. В первую очередь, по словам медиков, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями.

Как рассказала заместитель здравоохранения Ирина Микичак, COVID-19 может привести к летальному исходу не только у пожилых людей. По статистике, от вируса погибли люди, у которых были сопутствующие заболевания.

"На самом деле, вирус очень меняется, он очень вирулентный. Статистика сегодня в Украине такая, что у нас болеют не только люди преклонного возраста, как это было на первых порах, в частности в Италии", - сказала замминистра в эфире ТСН.

Она добавила, что в Украине 70% погибших от коронавируса – это люди с хроническими заболеваниями, в частности с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Около 25% имели также сахарный диабет. Около 22% имели хронические заболевания легких. А в целом где-то около 27-29% пациентов, которых, увы, мы потеряли, имели хронические заболевания. То есть, мы четко отслеживаем, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, они находятся в гораздо большей зоне риска", - отметила Микичак.

В Украине среди заболевших коронавирусом 80% – это люди старше 50 лет. Однако в статистике заболеваемости есть много молодых людей и более 300 случаев – это дети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице двухлетний ребенок с COVID-19 перенес клиническую смерть и выжил.