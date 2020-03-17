Коронавирус в Украине: в МакДональдз сделали важное заявление

Коронавирус в Украине привел к введению строгого карантина, которым ограничивается деятельность развлекательных заведений, ресторанов, кафе и баров. В связи с этим компания МакДональдз сделала официальное заявление об изменения плана работы на период общенационального карантина.

В официальном заявлении сети ресторанов говорится, что заказать еду в торговых точках на месте не получится. При этом есть возможность заказать доставку на дом.

"Друзья, МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв. Безопасность и здоровье наших сотрудников и клиентов всегда на первом месте для нас. Давайте воспользуемся этим временем, чтобы заботиться и поддерживать друг друга. Мы уверены, что справимся со всем, и вскоре встретим вас теплой улыбкой, горячим кофе и любимыми бургерами", - говорится в заявлении в официальном сообществе McDonald's в Facebook.

МакДональдз перестанет работать (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Напомним, что самоизолировавшимся украинцам выплатят 50% зарплаты. Названы условия выплат.

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