Коронавирус в Украине: курильщики снова попали в зону риска

Коронавирус в Украине заразил уже более 70 человек и по данным ВОЗ, в зоне риска оказались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и респираторными заболеваниями, в том числе и те, которые вызваны хроническим курением. Как отмечают в Центре Общественного здоровья МОЗ Украины, у этих групп высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-2019.

Как отмечается в новом исследовании китайских ученых, в котором проанализировали 55 924 случая заражения коронавирусом, самый высокий показатель смертности у таких групп:

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пациенты с диабетом.

Пациенты с гипертонией.

Пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.

Пациенты с онкологией.

Курение, по мнению ученых, является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус COVID-2019 поражает у пациентов всю дыхательную систему и вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

Данных, которые подтверждали, что курильщики чаще болею коронавирусом, на данный момент нет. Однако ученые отмечают тот факт, что есть взаимосвязь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и курением.

Слабая сердечно-сосудистая система очень часто бывает у тех, у которых в анамнезе есть хроническое курение. Это может сделать пациентов-курильщиков более восприимчивыми к тяжелым формам коронавируса и увеличить риск летального исхода.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стоит знать о коронавирусе пациентам с хронической астмой.