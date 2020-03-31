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Коронавирус в Украине косит молодых: медики назвали причину

STYLERКоронавирус    31.03.2020 - 17:04
Коронавирус в Украине косит молодых: медики назвали причину
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Эпидемиолог объяснила, почему в Украине коронавирусом болеет так много молодых жителей

Коронавирус в Украине был подтвержден лабораторно у 549 человек, из которых 13 пациентов скончались. Большинство заболевших – это люди среднего и молодого возраста, и некоторые из них болезнь переносят тяжело. По данным статистики, коронавирусом в Украине болеют жители в возрасте от 20 до 50 лет.

Как объяснила заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко, именно эта возрастная группа больше всего путешествовала по странам со вспышками COVID-2019, а также была на заработках за границей. В комментарии для издания OBOZREVATEL Мироненко отметила, что COVID-2019 в Украину привезли сами украинцы.

"За рубежом возбудитель вируса занесли китайские туристы, первично заражая местное население. Процесс было сложно контролировать, а карантинные мероприятия были введены поздновато. Мы ввели карантин вовремя, но COVID-19 в Украину привезли в основном те, кто путешествовал или те, кто вернулся с заработков", - объяснила эпидемиолог.

Она сообщила, что ее прогнозы по росту заболеваемости не очень позитивные, так как в Украину въехало очень много украинцев из других стран.

"Тем более, мы ничего не делали с теми тысячами людей, которые въехали в Украину в последнее время. С них взяли личное обязательство сидеть дома, но кто это будет проверять? Поэтому прогноз на ближайшее время у меня не очень", - резюмировала Мироненко.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали неутешительный прогноз о коронавирусе в Украине.

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