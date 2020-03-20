Коронавирус в Украине: кому можно не носить маски

Медицинские маски не защищают здоровых людей от инфекции (фото: РБК-Украина)

Врач рассказал, кому из украинцев можно не надевать маски

Коронавирусом в Украине заразились уже 26 человек. Трое из случаев закончились летальным исходом. Украинцы не перестают интересоваться вопросом, как защититься от COVID-19 и защищают ли медицинские маски от инфекции.

Семейный врач Вита Олещенко прокомментировала карантин в Украине и в который раз подчеркнула, что здорового человека маска не спасет от коронавируса, ее должен надевать только зараженный. Не стоит надеяться, что такая "защита" спасет от инфекции здорового человека.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Капля должна упасть вам на дыхательные пути - в нос или в рот. Кто-то должен на вас чихнуть или кашлянуть, и заразит вас. Если же человек, который кашляет и чихает, носит маску, то он кашляет в нее, такие капельки останавливаются и не попадают на дыхательные пути других здоровых людей", - рассказала Олещенко "Обозревателю".

Если вы не больны, маску можно не надевать. Стоит помнить, что на различных поверхностях - столах, поручнях, стульях - вирус может сохраняться и не погибать около пяти суток.

"Надо понимать, что руки тоже надо мыть с мылом. Не обязательно скупать те антисептики по тысяче гривен, которые остались в аптеке "низких цен". Надо мыть нос, потому что у нас там волосинки растут, которые останавливают вирусы, пыль и бактерии на уровне слизистой передней камеры носа. Если все это делать, можно защититься", - сказала врач.

Как мы ранее писали, медики рассказали, помогут ли медицинские маски от коронавируса.