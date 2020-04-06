Коронавирус в Украине: каких пациентов будут лечить бесплатно от COVID-19

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 1319 человек, из которых 38 пациентов скончались, а 28 человек – выздоровели. По состоянию на 6 апреля, 267 случаев коронавируса зафиксировано в Киеве, более 200 – в Черновицкой области. Часть пациентов проходит лечение в больницах.

Как сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, бесплатно от коронавируса будут лечить только тех пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии. Об этом он рассказал в эфире передачи "Сніданок з 1+1".

Глава Минздрава ответил на вопрос телезрителя о том, как обеспечиваются лекарствами больные с COVID-19, которые находятся на лечении в стационаре, и как обеспечивают тех, кто лечится амбулаторно.

"На сегодня вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных – это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, что мы могли его лечить", - объяснил Максим Степанов.

Также телезрители поинтересовались, почему не лечат украинцев от коронавируса бесплатно, тем более, что многие сейчас остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - добавил глава Минздрава.

Максим Степанов рассказал, кого в Украине будут лечить от коронавируса бесплатно

Напомним, ранее мы писали о том, что заболевший коронавирусом украинец рассказал о симптомах и течении болезни.