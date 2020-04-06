Коронавирус в Украине: какие заболевания самые опасные при COVID-19

Коронавирус в Украине был лабораторно подтвержден у 1319 пациентов, из которых 28 человек уже пошли на поправку, а 38 человек, к сожалению, скончались. По данным статистики, чаще всего COVID-19 в Украине болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет. Медики отмечают, что тяжелее всего болезнь переносят те пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания.

В Италии был составлен список самых опасных заболеваний, которые в сочетании с коронавирусом, привели к смерти пациентов. Список опубликовали на сайте института здравоохранения Италии.

Медики проанализировали характеристики почти 7 тысяч пациентов, которые погибли во время пандемии COVID-19 и пришли к выводу, что чаще всего умирают больные с гипертонией.

Высокое артериальное давление – 73%

Сахарный диабет – 31,3%

Ишемическая болезнь сердца – 27,8%

Мерцательная аритмия – 23,7%

Хроническая почечная недостаточность – 22%

Онкология, активная на протяжении последних 5 лет – 17,3%

Сердечная недостаточность – 17,1%

Инсульт – 11,3%

Деменция – 14,5%

Хроническая обструктивная болезнь легких - 16,7%

Хронические болезни печени – 4,1%

Как отметили медики, при наличии одного сопутствующего заболевания, смертность повышается на 21,3%, при наличии двух – 25,9%, при наличии трех и более – выше 50,7%.

Напомним, ранее мы писали о том, украинский врач сделала тревожный прогноз о коронавирусе в Украине и сообщила, что переболеет около 80% населения.