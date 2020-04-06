Коронавирус в Украине: какие заболевания самые опасные при COVID-19

Медики выяснили, какие заболевания самые опасные в сочетании с коронавирусом
Коронавирус в Украине был лабораторно подтвержден у 1319 пациентов, из которых 28 человек уже пошли на поправку, а 38 человек, к сожалению, скончались. По данным статистики, чаще всего COVID-19 в Украине болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет. Медики отмечают, что тяжелее всего болезнь переносят те пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания.
В Италии был составлен список самых опасных заболеваний, которые в сочетании с коронавирусом, привели к смерти пациентов. Список опубликовали на сайте института здравоохранения Италии.
Медики проанализировали характеристики почти 7 тысяч пациентов, которые погибли во время пандемии COVID-19 и пришли к выводу, что чаще всего умирают больные с гипертонией.
Высокое артериальное давление – 73%
Сахарный диабет – 31,3%
Ишемическая болезнь сердца – 27,8%
Мерцательная аритмия – 23,7%
Хроническая почечная недостаточность – 22%
Онкология, активная на протяжении последних 5 лет – 17,3%
Сердечная недостаточность – 17,1%
Инсульт – 11,3%
Деменция – 14,5%
Хроническая обструктивная болезнь легких - 16,7%
Хронические болезни печени – 4,1%
Как отметили медики, при наличии одного сопутствующего заболевания, смертность повышается на 21,3%, при наличии двух – 25,9%, при наличии трех и более – выше 50,7%.
Напомним, ранее мы писали о том, украинский врач сделала тревожный прогноз о коронавирусе в Украине и сообщила, что переболеет около 80% населения.