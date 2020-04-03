Коронавирус в Украине: какие маски самые эффективные

В сети опубликовали рейтинг масок (фото: РБК-Укрина)

Медики рассказали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 942 человека, 23 из них скончались от осложнений инфекции. В стране ввели жесткий карантин и повсеместный масочный режим, также Кабмин запретил украинцам выходить на улицы более двух человек вместе. Под запретом также походы в магазин или аптеку без маски. Медики рассказали, какая из масок самая эффективная и проотивостоит Covid-19.

Самая рабочая модель, которая даст 95% защиты от коронавируса - это масак N95. Пыль и бактерии в ней также не страшны.

Хирургическая маска дает 95% защиты от COVID-19 и 80% защиты от пыли и бактерий.

Маски из ткани или губки абсолютно бесполезны и не обеспечивают недежной защиты.

Кстати, ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

Как мы ранее писали, главный санврач Украины объяснил, почему маска лучше, чем респиратор.