Коронавирус в Украине: эксперт рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты

Как правильно дезинфицировать продукты из супермаркета (Коллаж РБК-Украина)

Ученый рассказал, как правильно обрабатывать продукты во время эпидемии коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру, и медики призывают соблюдать правила гигиены, дезинфицировать руки, поверхности, обрабатывать одежду и покупки, а также носить маски для того, чтобы минимизировать вероятность заражения. Однако научного подтверждения о том, что COVID-2019 может передаваться с помощью вещей нет.

Самый большой риск заражения возникает у людей во время посещения большого скопления людей и в условиях карантина – это продуктовые супермаркеты. Как рассказал микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер в статье на Science Alert, шоппинг является для людей источником заражения.

Он отметил, что дезинфицировать пакеты и мыть продукты с мылом не обязательно. Если есть сомнения о чистоте упаковки, то стоит тщательно помыть или обработать антисептиком руки, прежде чем брать их в руки. И это правило стоит соблюдать не только в условиях пандемии.

Мыть овощи и фрукты с мылом Шаффнер не рекомендует, так как оно не предназначено для еды и при попадании в организм может вызвать у человека неприятную реакцию: тошноту, рвоту или диарею. Свежие овощи и фрукты после покупки достаточно помыть в холодной проточной воде.

Во время похода в супермаркет стоит использовать многоразовые сумки, так как обычные пакеты могут собирать на себе различные патогены, в том числе и вирусы. Однако самая большая угроза в магазинах, по словам эксперта, это другие люди, которые могут быть больны COVID-2019.

Сумки и пакеты после посещения супермаркетов стоит постирать, а самое важное – мыть руки после прихода домой, а также после того, как все купленные продукты будут распакованы и разложены.

В супермаркетах стоит пользоваться антисептиками, которые установлены теперь на каждом углу. На всякий случай, в кармане можно также с собой носить антисептик и пользоваться им в магазине.

Перед походом в супермаркет нужно составить список закупок и по возможности, сократить время в магазине до минимума.

Напомним, ранее мы писали о том, как снизить риск заражения коронавирусом в супермаркете.