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Коронавирус в Украине: дети могут быть суперпереносчиками болезни

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 14:09
Коронавирус в Украине: дети могут быть суперпереносчиками болезни
Дети могут быть суперпереносчиками коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Вирусолог рассказала, почему дети могут быть переносчиками коронавируса

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей и по состоянию на 15 марта, в стране уже 113 подтвержденных случаев в разных областях, из которых – 4 летальных исхода. В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации, и продолжили карантин до 24 апреля.

Коронавирус может протекать бессимптомно или иметь слабо выраженные симптомы интоксикации. В группе риска оказались пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологией.

Однако самое опасное, это то, что дети могут болеть вирусом COVID-2019 в легкой форме и без серьезных симптомов и при этом быть переносчиками болезни. Об этом сообщила известный украинский вирусолог Алла Мироненко в интервью для издания "Новое время".

"Для этого вируса, по данным китайских коллег, суперносителями являются дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни. Именно поэтому так важно сегодня критически сократить общение детей с дедушками и бабушками. Что касается взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявляется ​​теми или иными симптомами", - объяснила Мироненко.

Она отметила, что так как на данный момент ни вакцины, ни лекарства от COVID-2019, то самый быстрый путь победить вирус – это переболеть тем, кто не входит в группу риска.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ развенчали самые популярные мифы о коронавирусе.

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