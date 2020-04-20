Коронавирус в Украине у детей: малыш в Виннице пережил клиническую смерть

Коронавирус в Украине по состоянию на 20 апреля был диагностирован у 5710 человек. По данным Минздрава, с начала эпидемии погибли 151 человек, выздоровели – 359 пациентов. Количество заболевших коронавирусом детей в Украине на данный момент перевалило за 300 пациентов.

Самый тяжелый случай COVID-19 у ребенка был зафиксирован в Винницкой области. У двухлетнего малыша из Могилев-Подольска было очень тяжелое состояние. Он пережил клиническую смерть и после этого неделю находился в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики сообщили, что в больницу ребенок попал уже в крайне тяжелом состоянии.

"Ребенок в течение 20 минут был без сознания. У него была клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия. Была искусственная вентиляция легких, было продолжено лечение. На десятые сутки мы увидели улучшение", - рассказал анестезиолог областной больницы Винницы Олег Хухлей.

На данный момент малыш находится в инфекционном отделении и по словам медиков, состояние ребенка начало улучшаться, и он пошел на поправку.

Как в Украине болеют коронавирусом дети

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина развенчала миф о том, что дети почти не болеют коронавирусом или переносят его в легкой форме.

Она объяснила, что дети могут иметь не такие симптомы болезни, как взрослые и течение болезни может существенно отличаться.