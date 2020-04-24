Коронавирус в Украине: что делать, если вам отказывают в госпитализации

Отказов в госпитализации быть не может (коллаж РБК-Украина)

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что делать, если у вас коронавирус

Коронавирус в Украине инфицировал 7647 человек, 193 из них скончались от осложнений инфекции, 601 пациент вылечился. На данный момент в стране многие больницы перепрофилированы и находятся в готовности к госпитализации людей с COVID-19, оказание медицинской помощи в них не останавливали. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Медик сообщила, что перед тем, как идти в больницу человеку нужно проконсультироваться со своим семейным врачом.

"Поэтому мы рекомендуем в обязательном порядке, перед тем как обратиться за госпитализацией, проконсультироваться с семейным врачом. Если есть острая необходимость – то обращайтесь в службу экстренной медицинской помощи", - сказала Микичак.

Если вам отказывают в госпитализации - вы имеете право обратиться с жалобой на горячую линию МОЗ.

"Вся организация потоков пациентов налажена, но, конечно, могут быть сбои. Поэтому важно настроить коммуникацию с семейным врачом и органами здравоохранения", – отметила заместитель министра.

Телефон горячей линии МЗ 0800505201

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