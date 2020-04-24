Коронавирус в Украине: где COVID-19 распространяется быстрее всего

Коронавирус в Украине диагностирован у 7647 человек. С начала пандемии погибло 193 украинца, а 601 пациент выздоровел. За последние сутки зафиксировано 477 новых заболевших. Как отмечают специалисты, чаще всего украинцы заражаются COVID-19 не в церквях, а в больницах.

Как рассказала инфекционист Екатерина Булавинова, самые большие вспышки коронавируса в медучреждениях и нужно начать честно относиться к инфекционному контролю.

"Дело не только в том, есть ли защита или нет, купили ее или нет, но дело очень сильно в том, насколько мы на самом деле умеем ею пользоваться. Даже если ее купили", - рассказала Булавинова в программе "Право на владу".

Она объяснила, что кроме покупки защитных средств для персонала больниц, стоит также провести курсы для медиков, как правильно пользоваться масками, респираторами и костюмами.

"Если мы будем по-прежнему делать вид, что у нас все окей и проблема только в деньгах, то далеко мы не пойдем. Поэтому я предлагаю начать говорить правду и отнестись к этому, как к возможности научиться пользоваться всем этим инфекционным контролем замечательным, и теми же масками, респираторами, надевать костюм, снимать костюм, по-настоящему обрабатывать руки. Потому что ложь до добра не доводит", - отметила инфекционист.

Она рассказала, что недавно посетила одну из инфекционных больниц в Киеве, где есть больные с коронавирусом, и обнаружила там в уборной кусок хозяйственного мыла.

"Очень много обсуждали церковь в первой части этой программы, а я бы хотела, чтобы с такой же страстью обсуждали больницу. Я бы как врач хотела. Поскольку, по моему мнению, распространение инфекции внутри больницы значительно выше, чем в церкви, например. И я бы хотела такого же страстного, откровенного обсуждения того, насколько опасно все в клиниках. Не только для врачей, о которых мы много говорили, но и для пациентов", - добавила Булавинова.

Инфекционист считает, что защитные средства для медиков должны быть не только куплены. Все медицинские работники должны быть обучены, как ими пользоваться.

"По моему мнению, это очень сильно все по руки сначала. И потом уже все остальное. И о том, как мы носим эти респираторные маски, и так далее", - резюмировала врач.

"Право на владу"

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, почему так много медиков в Украине инфицированы коронавирусом.