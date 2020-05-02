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Коронавирус в Украине: четыре мифа, которым не стоит верить

STYLERКоронавирус    02.05.2020 - 14:41
Коронавирус в Украине: четыре мифа, которым не стоит верить
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики опровергли четыре популярных мифа о коронавирусе

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление, и эксперты прогнозируют пик заболевания на майские праздники. Однако власти рассматривают возможность смягчения карантина уже в середине мая.

Ученые продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию, чтобы выяснить все ее особенности, как она воздействует на организм и как ее можно победить. В социальных сетях стали публиковать большое количество фейков о COVID-19, и медики настойчиво просят проверять информацию.

Вот самые распространенные мифы, которым верить не стоит:

Инкубационный период длится две недели. Ранее считалось, что коронавирус проявлялся через 5-14 дней после заражения. Однако ученые зафиксировали множество случаев, когда первые симптомы у инфицированных появлялись даже через 27 дней после заражения. По новым данным, человек может заболеть уже 2-3 дня после контакта с источником инфекции.

Носитель коронавируса имеет признаки ОРВИ. Первые симптомы COVID-19 и ОРВИ действительно похожи, но это является недостаточным критерием для подозрения, так как симптомы коронавируса у каждого человека могут быть индивидуальные. Кроме того, носитель инфекции может оставаться абсолютно здоровым или иметь незначительные симптомы болезни. Особенно это касается молодых людей.

Чаще всего болеют люди старше 60 лет. Заразиться коронавирусом может человек абсолютно любого возраста. У молодых людей болезнь протекает в более легкой форме, а вот люди старше 60 лет обычно имеют в анамнезе хронические заболевания, которые ведут к более тяжелому течению болезни.

В теплое время года коронавирус пойдет на спад. Увы, фактор сезонности значения не имеет. Первая вспышка произошла в Китае, где довольно мягкий климат. На данный момент пандемия бушует в теплых странах, где нет суровой зимы. Прогнозировать продолжительность эпидемии сложно.

Кроме того, многие ученые сходятся во мнении, что коронавирус останется с человечеством на более долгий срок, чем предполагалось ранее.

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