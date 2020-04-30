Коронавирус в Украине: на Буковине снова много погибших и инфицированных

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус забрал жизни сразу троих медиков в Черновицкой области

Коронавирус в Украине диагностирован у 9866 человек. С начала пандемии выздоровели 1103 украинца, а 250 погибли от осложнений. Как сообщили в Минздраве, самая критическая ситуация обстоит с медиками, общее количество инфицированных – 1976 человек.

"Ужасные цифры по количеству больных врачей. Уже более 20% от общего количества больных - врачи. Это очень тревожная ситуация. ВОЗ считает тревожным уровень в 10%, а у нас в Украине уже более 20%. Это не восстанавливаемый ресурс государства. Врачи - это те, кто спасает нас от пандемии", - прокомментировала ситуацию замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Самая сложная ситуация сейчас в Черновицкой области. За последние сутки там зарегистрировали 82 новых случая коронавируса и скончались три медицинских работника, у которых были сопутствующие заболевания. Всего в области инфицировано 264 медика.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, COVID-19 заразились врачи, медсестры, санитарки и другой персонал больниц. Состояние больных разное – от легкой формы до средней степени тяжести. По результатам эпидемиологических расследований, более половины случаев заражения среди медиков – во время оказания медицинской помощи больным.

С начала пандемии коронавируса в Черновицкой области было зарегистрировано 1571 случая заражения. 116 человек выздоровели и уже выписаны из больницы, а 38 человек умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что от коронавируса погиб 18-летний парень.