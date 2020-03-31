Коронавирус в Украине будут лечить по-новому: кто поедет в больницу

Пациентам с коронавирусом в Украине будут оказывать помощь по специальному алгоритму
Коронавирус в Украине будут лечить по обновленному алгоритму. В чем отличие от предыдущих протоколов, и кто обязан будет поехать в стационар инфекционной больницы - в материале Styler.
Так, согласно новому протоколу лечения, опубликованному пресс-службой Минздрава Украины, лечение в условиях стационара обязательно будут проходить:
К группе риска относятся люди с такими диагнозами:
После прибытия в медицинское учреждение будет проводиться сортировка пациентов по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия неотложное медпомощи, наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).
Беременных женщин с подозрением на коронавирус будут госпитализировать в специализированный стационар. Там терапия будет проводиться с учетом беременности.
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